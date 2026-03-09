O mercado de fast-food no Brasil passa por uma fase de transformação, marcada por mudanças na forma como os preços são definidos. Com a alta nos custos de insumos e a evolução do consumo digital, muitas redes passaram a adotar modelos de precificação mais flexíveis, baseados em aplicativos, programas de fidelidade e promoções específicas para diferentes canais de venda.

Nesse cenário, levantamentos recentes da Associação Brasileira de Franchising e da Forbes Brasil apontaram quais são os hambúrgueres mais caros entre as principais redes que operam no país. O ranking considera o sanduíche principal de cada marca, destacando o preço cobrado nos cardápios das maiores franquias do setor.

No topo da lista aparece o cheeseburger da rede Madero, vendido por cerca de R$ 54. A marca ocupa posição de destaque no segmento premium de alimentação e figura entre as maiores redes de restaurantes do Brasil, com forte presença em shoppings e grandes centros urbanos.

Outras redes também aparecem no ranking com valores mais elevados para seus sanduíches principais. Entre elas estão Popeyes, com o The Sandwich Frango por cerca de R$ 33,90, Giraffas, com o Brutus por R$ 31,90, além de Bob’s e Bullguer, cujos hambúrgueres principais giram em torno de R$ 29.

Preço dos lanches reflete estratégia e posicionamento das marcas

Os valores cobrados pelos hambúrgueres nas grandes redes não dependem apenas dos ingredientes utilizados. Fatores como posicionamento da marca, localização das lojas, custos operacionais e estratégias de marketing também influenciam diretamente no preço final apresentado ao consumidor.

No caso de redes com proposta mais premium, como a Madero, o preço mais elevado costuma refletir a experiência oferecida ao cliente, que envolve ambiente diferenciado, padronização de produtos e foco em qualidade. Já outras marcas buscam equilibrar preço e escala de produção para manter competitividade no mercado de fast-food.