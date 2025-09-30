Em maio de 2024, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a suspensão da venda, distribuição e uso de diversos lotes do detergente Ypê, histórico produto de limpeza produzido pela Química Amparo. A decisão foi motivada pela identificação de irregularidades nos produtos, que poderiam representar risco de contaminação microbiológica, segundo o monitoramento de qualidade realizado pela própria fabricante.

A medida atingiu vários lotes como precaução para proteger os consumidores. A resolução da Anvisa indicou que os lotes suspensos haviam sido fabricados entre julho e dezembro de 2022 e apresentavam os números finais “1” ou “3”. Esses produtos foram retirados de circulação, e a orientação era para que não fossem utilizados pelos consumidores.

A Química Amparo, fabricante do detergente Ypê, informou que iniciou um recolhimento voluntário dos lotes após identificar um desvio de qualidade. O problema estava relacionado a alterações no odor do produto, mas a empresa garantiu que, apesar dessa mudança, não havia risco direto à saúde dos consumidores.

Em nota oficial, a empresa esclareceu a situação: “Durante uma análise interna, identificamos a possibilidade de alteração no odor característico em alguns lotes. Embora isso não represente risco à saúde, optamos pelo recolhimento voluntário para garantir a qualidade e a confiança no produto”.

A posição da Anvisa sobre o caso da Química Amparo

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) reforçou que a suspensão da venda, distribuição e uso dos lotes do detergente Ypê foi uma medida preventiva, adotada para proteger os consumidores diante de possíveis irregularidades.

Segundo a agência, os produtos apresentavam indícios de desvio de qualidade que poderiam favorecer contaminação microbiológica. A Anvisa destacou ainda que a ação não indica necessariamente que houve risco concreto à saúde, mas que a retirada dos lotes do mercado era essencial para garantir segurança e prevenir qualquer eventual problema.