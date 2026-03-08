O empresário Eduardo Luiz Saverin lidera o ranking de brasileiros mais ricos, com um patrimônio estimado em cerca de R$ 227 bilhões, segundo dados divulgados pela revista Forbes. Aos 43 anos e natural de São Paulo, o empresário construiu sua fortuna a partir de investimentos ligados ao setor de tecnologia, especialmente por ter sido um dos primeiros sócios da rede social Facebook.

O crescimento do patrimônio de Saverin está diretamente ligado à valorização das ações da Meta Platforms. Nos 12 meses até junho de 2025, os papéis da empresa registraram alta de aproximadamente 33% na bolsa de Wall Street. O desempenho foi impulsionado principalmente pelo avanço dos investimentos da companhia em inteligência artificial, estratégia liderada pelo fundador da empresa, Mark Zuckerberg.

A história de Saverin no universo da tecnologia começou de forma simples, ainda durante sua passagem pela Universidade Harvard. Foi nesse período que ele se tornou sócio do projeto criado por Zuckerberg. O primeiro servidor da plataforma, inclusive, chegou a ser instalado na garagem da casa dos pais de Saverin, marcando o início de um projeto que, anos depois, se tornaria uma das maiores empresas de tecnologia do mundo.

Atualmente, o empresário vive em Singapura, onde mantém um estilo de vida discreto e longe dos holofotes. Além da participação na empresa de tecnologia, Saverin também atua no mercado de investimentos por meio da B Capital, que financia novos negócios de tecnologia e inovação em diferentes países.

Com um patrimônio bilionário e participação em empresas de alto crescimento, Saverin consolidou seu nome entre os empresários mais influentes do mundo. A trajetória iniciada ainda na universidade demonstra como um projeto aparentemente pequeno, desenvolvido entre colegas, pode se transformar em um império global capaz de gerar riqueza para diversas gerações.