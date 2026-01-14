Um homem que se dizia “marabô”, um tipo de bruxo, e que havia prometido a vitória do Mali na Copa Africana de Nações (CAN), foi detido por fraude, segundo fontes locais à AFP nesta segunda-feira (12). Conhecido apenas como Sr. Sinayogo, ele oferecia promessas de título da seleção malinesa em troca de doações.

A equipe foi eliminada da competição ainda nas quartas de final, perdendo por 1 a 0 para o Senegal. O homem, que atuava principalmente nas redes sociais, teria arrecadado mais de 22 milhões de francos CFA (aproximadamente R$ 210 mil, na cotação atual), segundo um de seus colaboradores.

Após a derrota do Mali, uma multidão enfurecida se dirigiu à casa do homem antes que a polícia interviesse e o retirasse do local. Conhecido como “marabô” — termo usado para líderes espirituais e bruxos em algumas regiões da África —, Sinayogo foi detido no sábado por fraude e levado à brigada de combate a crimes cibernéticos.

O homem, antes reconhecido como ativista político, “se autoproclamou ‘marabô’ da noite para o dia e acumulou uma fortuna”, afirmou um criador de conteúdo para redes sociais. “O charlatanismo é punível pela lei no Mali”, disse um funcionário da unidade de crimes cibernéticos.

Semifinais da CAN acontecem nesta quarta

Enquanto Mali voltou para casa antes do tempo, quatro seleções entram em campo nesta quarta-feira (14) na busca por vagas na grande decisão da competição continental. Às 14h (de Brasília), Senegal enfrenta o Egito. Depois, às 17h (também de Brasília), Nigéria e Marrocos decidem o segundo finalista do torneio.

Todas as quatro já conquistaram a competição e buscam repetir o feito. Enquanto Marrocos (1976) e Senegal (2021) buscam o bicampeonato, Nigéria (1980, 1994, 2013) sonha com o tetra e Egito (1957, 1959, 1986, 1998, 2006, 2008, 2010) busca ampliar seu domínio como maior vencedor entre todas as seleções africanas.