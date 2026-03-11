Os brasileiros que moram nos Estados Unidos já podem acertar seus relógios. O horário de verão começou oficialmente no último domingo em grande parte do país, quando os relógios foram adiantados em uma hora durante a madrugada. A mudança marca o início de um período em que os dias parecem mais longos, já que o pôr do sol passa a acontecer mais tarde.

A alteração faz parte do sistema conhecido como Daylight Saving Time, adotado por boa parte do país para aproveitar melhor a luz natural durante os meses de primavera e verão. Com isso, atividades comerciais, lazer ao ar livre e o próprio ritmo das cidades acabam sendo impactados, já que a população passa a ter mais tempo de claridade no fim do dia.

Para brasileiros que vivem ou trabalham nos Estados Unidos, a mudança também exige atenção com horários de compromissos, voos internacionais e comunicações com familiares. Como o Brasil não adota mais o horário de verão, a diferença de fuso entre os dois países pode mudar temporariamente, o que costuma gerar confusão nos primeiros dias após a alteração.

O horário de verão nos Estados Unidos permanece em vigor por vários meses e só termina no outono, quando os relógios são novamente ajustados — desta vez atrasados em uma hora. Até lá, quem vive no país precisa se adaptar à nova rotina e aproveitar as tardes mais iluminadas que a mudança proporciona.

Mudança altera fuso horário em relação ao Brasil

Com o início do horário de verão nos Estados Unidos, a diferença de horário entre o país e o Brasil passa por mudanças importantes. Em cidades como Nova York e Miami, por exemplo, o fuso costuma ficar apenas uma hora atrás do horário de Brasília, o que facilita a comunicação com familiares, empresas e serviços no território brasileiro.

A alteração acontece porque os relógios foram adiantados em uma hora para ampliar o aproveitamento da luz natural no fim do dia. A prática é comum em diversos países do hemisfério norte durante a primavera e o verão, período em que os dias se tornam naturalmente mais longos e as temperaturas começam a subir.