Ídolo de parte da torcida do Flamengo, o volante Gustavo Cuéllar está de volta ao futebol de seu país de origem. O jogador acertou transferência para o América de Cali, da Colômbia, após rescindir contrato com o Grêmio. A informação foi divulgada pelo jornalista Pipe Sierra, indicando que o atleta já realiza exames médicos antes da assinatura oficial com o novo clube.

Apesar da forte identificação com o Flamengo, Cuéllar não chegou a ser cogitado para um retorno ao clube carioca. O volante foi bicampeão do Campeonato Carioca em 2017 e 2019 e também integrou o elenco que conquistou a Copa Libertadores da América e o Campeonato Brasileiro na histórica temporada de 2019.

No Grêmio, a passagem do colombiano acabou marcada por problemas físicos e perda de espaço na equipe. Entre 2025 e o início de 2026, Cuéllar participou de 29 partidas pelo clube gaúcho, mas atuou apenas uma vez na atual temporada, sem marcar gols e registrando somente uma assistência.

A saída do jogador também ocorreu em meio a desgaste com a diretoria e à redução de sua utilização pelo técnico Luís Castro. Com a rescisão, o volante ainda receberá cerca de R$ 16 milhões em valores pendentes, incluindo luvas e direitos contratuais, que serão pagos de forma parcelada até meados de 2027.

A carreira de Gustavo Cuéllar em números