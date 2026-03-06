Ídolo de parte da torcida do Flamengo, o volante Gustavo Cuéllar está de volta ao futebol de seu país de origem. O jogador acertou transferência para o América de Cali, da Colômbia, após rescindir contrato com o Grêmio. A informação foi divulgada pelo jornalista Pipe Sierra, indicando que o atleta já realiza exames médicos antes da assinatura oficial com o novo clube.
Apesar da forte identificação com o Flamengo, Cuéllar não chegou a ser cogitado para um retorno ao clube carioca. O volante foi bicampeão do Campeonato Carioca em 2017 e 2019 e também integrou o elenco que conquistou a Copa Libertadores da América e o Campeonato Brasileiro na histórica temporada de 2019.
No Grêmio, a passagem do colombiano acabou marcada por problemas físicos e perda de espaço na equipe. Entre 2025 e o início de 2026, Cuéllar participou de 29 partidas pelo clube gaúcho, mas atuou apenas uma vez na atual temporada, sem marcar gols e registrando somente uma assistência.
A saída do jogador também ocorreu em meio a desgaste com a diretoria e à redução de sua utilização pelo técnico Luís Castro. Com a rescisão, o volante ainda receberá cerca de R$ 16 milhões em valores pendentes, incluindo luvas e direitos contratuais, que serão pagos de forma parcelada até meados de 2027.
A carreira de Gustavo Cuéllar em números
- 2009/2014: Deportivo Cali – 124 jogos e dois gols
- 2014/2015: Junior Barranquilla – 61 jogos
- 2016/2019: Flamengo – 167 jogos, dois gols e três assistências
- 2019/2023: Al-Hilal – 122 jogos e três assistências
- 2023/2025: Al-Shabab – 45 jogos e um gol
- 2025/2026: Grêmio – 29 jogos e uma assistência
