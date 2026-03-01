O ex-jogador e ídolo da Flamengo, Diego Ribas, surpreendeu o mercado imobiliário ao adquirir uma unidade de alto padrão em um empreendimento de luxo no litoral de Santa Catarina. O edifício — batizado High Tower — está em construção em Itapema e tem um Valor Geral de Vendas (VGV) estimado em cerca de R$ 300 milhões, incluindo espaços de lazer que lembram resorts de alto padrão.

A compra não é a primeira do ídolo no estado catarinense, mas destaca-se pelo tamanho e investimento total do empreendimento: o High Tower terá 165 metros de altura e uma área de lazer com cerca de 20 ambientes, incluindo piscinas, academias, saunas e espaços gourmet, projetados para oferecer conforto e exclusividade aos moradores.

As unidades variam entre 175 m² e 375 m², todas com quatro suítes e vista para o mar, e há ainda coberturas duplex para os padrões mais altos do mercado. A negociação marca mais um passo de Diego Ribas fora dos gramados, reforçando sua presença como investidor em empreendimentos de alto padrão no Brasil.

Além disso, o ex-jogador foi escolhido como embaixador do projeto, participando de campanhas de divulgação do edifício e da cidade de Itapema, o que poderá elevar ainda mais o prestígio e a valorização do lançamento imobiliário.

Luxo e paixão pelo futebol em outro cenário

A decisão de investir em Santa Catarina ilustra como ídolos do futebol brasileiro têm expandido suas atividades para além de contratos e patrocínios. A escolha por um imóvel em Itapema — longe do tradicional eixo Rio-São Paulo — mostra que áreas com alto potencial de valorização atraem atletas mesmo após o auge da carreira nos gramados.

Além da visibilidade gerada pelo nome de Diego Ribas, o empreendimento High Tower promete movimentar ainda mais o mercado local, com perspectivas de gerar novos investimentos e serviços ligados ao turismo e à moradia de alto padrão no litoral catarinense.