Na última quinta-feira (11), o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) anunciou mais um avanço importante para a população idosa: a ampliação das orientações e do acesso a benefícios assistenciais e previdenciários por meio de ações sociais. A iniciativa reforça o compromisso do órgão em assegurar direitos e facilitar o atendimento para quem mais depende desses serviços.

Além de ampliar o acesso, o INSS também pretende intensificar ações itinerantes, levando equipes especializadas a regiões onde o atendimento presencial é mais difícil. Nessas visitas, idosos poderão receber informações detalhadas sobre aposentadorias, pensões, Benefício de Prestação Continuada (BPC) e outros direitos.

Na quarta-feira (10), por exemplo, o Rio de Janeiro recebeu a ação “Justiça para a Pessoa Idosa”, realizada no Tribunal de Justiça do Estado em parceria com o INSS. Durante o evento, a equipe do Programa de Educação Previdenciária (PEP) prestou atendimento direto a pessoas acima de 60 anos, tirando dúvidas e oferecendo orientações sobre benefícios fundamentais.

Durante o evento, servidores do Instituto realizaram cerca de 40 atendimentos, com foco no Benefício de Prestação Continuada (BPC). Segundo o portal do Governo Federal, as equipes esclareceram os requisitos, documentos necessários e o processo de solicitação, garantindo que o público idoso compreendesse claramente as informações.

Fortalecimento do acesso e da inclusão digital para idosos

Além das ações presenciais, o INSS tem se esforçado para ampliar o acesso à informação por meio de plataformas digitais, permitindo que idosos, especialmente aqueles com dificuldades de mobilidade, também possam acessar os benefícios de maneira mais prática e ágil.

O objetivo é garantir que todos, independentemente da localização, possam se informar e requerer seus direitos sem enfrentar barreiras tecnológicas ou logísticas. A expectativa é que, com a ampliação dessas ações, a inclusão dos idosos no sistema social seja cada vez mais efetiva.