Os idosos possuem uma série de direitos garantidos por lei ao frequentar espaços públicos e privados no Brasil, incluindo os shoppings centers. Essas garantias estão previstas no Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003), legislação que estabelece medidas para proteger e promover a qualidade de vida da população com 60 anos ou mais.

Dentro dos centros comerciais, essas normas buscam garantir mais respeito, acessibilidade e conforto para esse público. Um dos principais direitos é o atendimento prioritário e individualizado. De acordo com o Estatuto do Idoso, pessoas nessa faixa etária devem receber preferência em filas, caixas e serviços oferecidos dentro dos shoppings.

A legislação também prevê que os espaços tenham infraestrutura adequada para atender às necessidades dos idosos. Na prática, isso significa oferecer condições que facilitem a mobilidade e a permanência dessas pessoas nos ambientes, como acessos mais seguros, assentos disponíveis, elevadores, rampas e sinalização adequada.

Outro ponto importante previsto na lei é a capacitação dos profissionais que lidam com o público. O Estatuto determina que os idosos devem ser atendidos por funcionários preparados para compreender suas necessidades e limitações. Esse cuidado ajuda a garantir um atendimento mais humano e adequado, contribuindo para uma experiência mais confortável.

Direitos buscam garantir mais dignidade no dia a dia

As regras previstas no Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003) buscam garantir mais respeito e dignidade para a população com mais de 60 anos, inclusive em centros comerciais. Ao estabelecer prioridade no atendimento e exigir estruturas mais acessíveis, a lei procura reduzir dificuldades no acesso a serviços e na circulação desses cidadãos.

Além disso, o cumprimento dessas normas também incentiva uma mudança cultural na forma como a sociedade trata os idosos. Ao garantir atendimento adequado, profissionais capacitados e ambientes adaptados, os shoppings e demais estabelecimentos contribuem para promover inclusão, autonomia e qualidade de vida para esse público.