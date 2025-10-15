A tecnologia vem mudando radicalmente a maneira como utilizamos serviços do dia a dia — e o setor de delivery é um dos que mais acompanha essa transformação. O iFood, maior plataforma de entrega de refeições da América Latina, anunciou uma inovação que promete elevar a experiência dos consumidores: o pedido por WhatsApp com inteligência artificial (IA).

Batizada de Ailo, a nova assistente virtual da empresa permite que os usuários façam pedidos diretamente pelo aplicativo de mensagens, com um atendimento totalmente personalizado. Funcionando como um verdadeiro “garçom digital”, Ailo entende textos e áudios enviados pelos clientes e sugere opções de refeição com base em seus gostos e histórico de pedidos.

De acordo com Isabella Piratininga, diretora de Transformação Disruptiva do iFood, o Ailo foi desenvolvido para compreender diferentes sotaques do português falado no Brasil e interpretar mensagens em linguagem natural, garantindo uma comunicação mais simples, fluida e eficiente.

Para utilizar o recurso, o usuário deve adicionar o número oficial do assistente do iFood aos contatos do celular: +55 11 91150-4025. Em seguida, basta abrir o WhatsApp e enviar uma mensagem para iniciar o atendimento. Assim que o contato é feito, o Ailo apresenta as primeiras opções de interação, guiando o cliente de forma prática e intuitiva.

Essas opções incluem: “promos para você”, onde o assistente busca promoções personalizadas, “recomendações com o seu jeitinho”, com sugestões de acordo com o histórico e preferências, e “seu perfil iFood”, um resumo do comportamento de pedidos do usuário.

Como usar o Ailo e fazer pedidos no iFood

📱 Adicione o número oficial do Ailo aos seus contatos:

→ +55 11 91150-4025

💬 Abra uma conversa no WhatsApp:

Envie uma mensagem simples, como “Oi” ou “Quero pedir comida”.

O Ailo responderá com opções iniciais de atendimento.

🍔 Escolha seu pedido:

O assistente mostrará restaurantes próximos, pratos populares e sugestões personalizadas com base nas suas preferências e histórico de pedidos.

Você pode escrever ou enviar áudios — o Ailo entende ambos.

💳 Finalize o pedido:

Após escolher o prato e o restaurante, o Ailo redireciona para o ambiente seguro do iFood para confirmar o pagamento e a entrega.

🚴 Acompanhe a entrega:

O status do pedido pode ser acompanhado pelo app do iFood ou diretamente no WhatsApp.