Geralmente, a Receita Federal divulga as informações referentes ao Imposto de Renda na primeira quinzena do mês de março para que, desta forma, os contribuintes tenham tempo suficiente para organizar e enviar seus documentos até a data limite no final de maio.

No entanto, a declaração de 2026 pode alterar totalmente este padrão, já que de acordo com a Receita, os detalhes só devem ser divulgados a partir da próxima segunda-feira (16), após a realização do evento que oficializará as determinações.

Devido a isso, o período oficial para a entrega das declarações pode ser significativamente mais curto do que o registrado em anos anteriores, sobretudo por conta dos finais de semana presentes no calendário de 2026.

Além disso, vale lembrar que o prazo deve ser iniciado somente a partir do dia 17. Sendo assim, para evitar problemas, é fundamental que os contribuintes que ainda precisam declarar impostos comecem a se preparar com antecedência para evitar contratempos.

Quem deve declarar Imposto de Renda em 2026?

Embora a Lei nº 15.270/2025, que estabeleceu a isenção do Imposto de Renda para pessoas físicas com renda mensal de até R$ 5 mil, tenha sido aprovada recentemente, é importante lembrar que o procedimento atual é referente a rendimentos anteriores à legislação.

Diante disso, contribuintes que, até 2025, se enquadravam nas regras listadas a seguir deverão entregar a declaração normalmente entre março e maio deste ano: