O mês de setembro de 2040 trará um espetáculo celeste que promete encantar os brasileiros. No dia 8, logo após o pôr do sol, será possível observar a olho nu o alinhamento de cinco planetas — Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno — em conjunto com a Lua, formando um desenho de cerca de 9,3 graus no horizonte.

Fenômenos como esse não são comuns e costumam atrair tanto astrônomos profissionais quanto curiosos. Para quem deseja acompanhar, a principal dica é buscar locais afastados de áreas urbanas, onde a poluição luminosa não comprometa a visão.

Como observar o fenômeno

O melhor momento para acompanhar o alinhamento será por volta das 19h30. É importante procurar um ponto com visão desobstruída para o lado oeste, evitando prédios ou árvores que bloqueiem o horizonte. Embora seja possível observar sem auxílio, equipamentos como lunetas e binóculos podem tornar a experiência ainda mais impressionante.

A previsão é de que o espetáculo dure pouco tempo, já que a posição dos planetas muda rapidamente em relação à rotação da Terra. Por isso, observar no horário indicado aumenta as chances de não perder o fenômeno.

O que esperar de cada planeta

Durante a noite, cada astro terá características próprias:

Vênus será o mais brilhante, facilmente identificado.

Júpiter terá a aparência de uma estrela grande e clara.

Marte chamará atenção pelo tom avermelhado.

Saturno exibirá um brilho amarelado mais suave.

Mercúrio ficará próximo ao horizonte e será o mais difícil de distinguir.

A Lua também fará parte da formação, completando o cenário.

Ilusão de perspectiva

Apesar de parecerem alinhados, os planetas estarão em posições e distâncias muito diferentes no espaço. O efeito visual é apenas uma questão de perspectiva do ponto de vista terrestre. Isso significa que não haverá impactos físicos ou gravitacionais sobre o planeta, mas, para os observadores, o evento simboliza uma rara oportunidade de contemplar a grandiosidade do cosmos.