A semana começou com notícia positiva para aposentados e pensionistas vinculados ao Instituto Nacional do Seguro Social. Em 2026, os pagamentos passaram a considerar o novo salário mínimo de R$ 1.621, valor que serve de referência para aposentadorias, pensões e também para o Benefício de Prestação Continuada.

A atualização do piso já representa alívio no orçamento de milhões de brasileiros. No entanto, a autarquia federal anunciou outro avanço que amplia o alcance da Previdência Social, especialmente para quem vive distante dos grandes centros urbanos.

Atendimento fluvial amplia acesso a direitos

O reforço ocorre por meio do PrevBarco, iniciativa criada para levar serviços previdenciários a localidades sem agências fixas. A proposta prioriza comunidades ribeirinhas, povos indígenas e quilombolas, principalmente na Região Norte do país.

As embarcações funcionam como unidades completas, com estrutura para atendimento, realização de perícias médicas e encaminhamento de solicitações de benefícios no próprio local, sem necessidade de agendamento prévio. A medida reduz obstáculos enfrentados por moradores de áreas isoladas, que antes precisavam enfrentar deslocamentos longos, muitas vezes por rios ou estradas de difícil acesso.

Em 2025, o programa contabilizou mais de 115 mil atendimentos em cerca de 100 municípios, além de mais de 45 mil pedidos processados. A atuação resultou na liberação de aproximadamente R$ 73 milhões, valor que também impacta a economia dessas regiões.

Impacto direto na vida de idosos

Para pessoas com 60 anos ou mais que vivem em locais afastados, a presença do PrevBarco significa acesso concreto a direitos previdenciários. O serviço inclui desde aposentadorias e pensões até auxílio-maternidade e suporte para contestar descontos indevidos nos benefícios.

Em fevereiro, as embarcações passam por municípios como Manoel Urbano e Tarauacá, no Acre; Soure, Prainha e Vitória do Xingu, no Pará; Sena Madureira, também no Acre; e Anamã, no Amazonas.

Com o piso fixado em R$ 1.621 e a expansão do atendimento itinerante, o INSS consolida medidas que buscam garantir renda e inclusão social a idosos e populações em situação de vulnerabilidade.