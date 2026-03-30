A notícia de que o 13º salário será adiantado animou muitos aposentados e pensionistas, mas nem todos vão receber o valor já no primeiro momento. Os segurados que recebem acima do salário mínimo precisarão ter um pouco mais de paciência.

Enquanto parte dos beneficiários verá o dinheiro cair ainda em abril, essa outra faixa terá os depósitos iniciados apenas em maio. A primeira parcela está prevista para 24 de abril e 8 de maio para quem ganha até um salário mínimo, enquanto os demais passam a receber a partir desse mesmo período, porém com liberação ao longo de maio.

Isso acontece porque o sistema prioriza quem recebe valores menores, iniciando os pagamentos por esse grupo. Ou seja, aposentados tem sim direito ao mesmo benefício, mas podem receber em datas diferentes por causa do valor mensal.

Como funciona o calendário e quem recebe

Os depósitos são feitos levando em conta o número final do benefício (sem o dígito). Além disso, o pagamento é dividido em duas partes:

Primeira parcela: de 24 de abril a 8 de maio

de Segunda parcela: de 25 de maio a 8 de junho

O abono é garantido para quem recebe benefícios previdenciários como aposentadoria, pensão por morte e auxílios diversos. Já pessoas que começaram a receber recentemente terão um valor proporcional ao tempo de benefício. Beneficiários de programas assistenciais não entram nessa lista e, portanto, não recebem o 13º.

Como acompanhar seu pagamento?

Para evitar dúvidas, o ideal é acompanhar as informações pelos canais oficiais do INSS: aplicativo Meu INSS, site e atendimento telefônico pela Central 135.