O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) divulgou o edital nº 229/2025, oferecendo 21 vagas para cargos técnicos e administrativos de níveis médio, técnico e superior. Os salários podem chegar a R$ 8.333,46, acrescidos de auxílio-alimentação de R$ 1.000, além de benefícios como auxílio-transporte, auxílio pré-escolar e plano de saúde suplementar.

As inscrições poderão ser realizadas de 21 de outubro a 24 de novembro, exclusivamente pelo site oficial. As provas estão marcadas para 14 de dezembro, na cidade de São Paulo (capital). O concurso oferece vagas para Assistente em Administração (11), Técnico de Laboratório nas áreas de Mecânica e Mecatrônica (4), Técnico em Contabilidade (1), Médico Psiquiatra (1) e Nutricionista (4).

A carga horária dos cargos varia entre 20 e 40 horas semanais. A taxa de inscrição será de R$ 120,00 para os cargos de nível médio e técnico e R$ 150,00 para os de nível superior, com isenção prevista para candidatos inscritos no CadÚnico que atendam aos critérios de renda, assim como para doadores de medula óssea.

Os candidatos farão uma prova objetiva com 50 questões, divididas entre conhecimentos básicos e específicos, sendo necessário acertar 50% de cada parte para aprovação. O concurso terá validade de 12 a 24 meses, podendo ser prorrogado, e haverá reserva de vagas para pessoas com deficiência, pretos e pardos, indígenas e quilombolas.

Como se preparar para concursos públicos

Conheça o edital – Leia atentamente o edital do concurso que deseja prestar. Observe requisitos, disciplinas, peso das provas e critérios de avaliação. Isso ajuda a organizar o estudo de forma eficiente.

Monte um planejamento de estudo – Defina horários diários ou semanais de estudo e distribua as disciplinas conforme dificuldade, peso na prova e tempo disponível. Inclua revisões periódicas para fixar o conteúdo.

Priorize os conteúdos mais cobrados – Analise provas anteriores e concentre-se nos temas mais recorrentes. Alguns concursos têm disciplinas básicas que sempre aparecem, como Língua Portuguesa, Matemática, Raciocínio Lógico e Direito Administrativo.

Faça exercícios e simulados – Resolver questões de concursos anteriores ajuda a entender o estilo das perguntas, identificar pontos fracos e treinar o tempo de prova.

Use materiais de qualidade – Apostilas atualizadas, videoaulas, cursos preparatórios e resumos confiáveis ajudam na compreensão e na organização do estudo.

Cuide da saúde física e mental – Durma bem, pratique atividades físicas e reserve momentos de lazer. O equilíbrio aumenta a concentração e a capacidade de memorização.