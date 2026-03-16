Sempre apontado como um dos grande favoritos ao título do Campeonato Brasileiro, o Inter iniciou a edição de 2026 decepcionando a sua apaixonada torcida. Em seis jogos até aqui, o Colorado soma apenas dois pontos conquistados e é o atual lanterna na tabela de classificação. Neste domingo (15), nova derrota: 1 a 0 para o Bahia em pleno Beira-Rio.

Em crise, o time comandado pelo técnico Paulo Pezzolano corre contra o tempo para não repetir os erros do time Sub-20 em 2025. Isto porque, na última temporada, os meninos do Celeiro de Ases não só decepcionaram como acabaram rebaixados para a Série B da categoria.

Em 19 rodadas do Brasileirão Sub-20, o Inter teve 12 derrotas, 3 empates e 4 vitórias, um aproveitamento de apenas 26,31%. O rebaixamento foi confirmado em uma dura derrota por 4 a 2 para o Santos na última rodada da competição. Com a queda, o Colorado irá disputar a Série B do Brasileirão Sub-20 neste ano.

O Inter estará no Grupo B ao lado de Atlético-GO, Botafogo-SP, Coritiba, Operário-PR, Paysandu, Sport Recife e Vila Nova. Já o Grupo A contará com Atlético-MG, Brusque, CRB, Ceará, Chapecoense, Goiás, Mirassol e Novorizontino. Os times se enfrentam em turno único em cada grupo e os quatro melhores se classificam para o mata-mata.

Inter admite preocupação com fase ruim no Brasileirão

O momento do Internacional no início do Campeonato Brasileiro Série A já liga o sinal de alerta dentro do clube. Após mais um resultado negativo, o auxiliar da comissão de Paulo Pezzolano reconheceu que a equipe está atenta à sequência ruim e sabe que precisa reagir rapidamente para não se complicar na competição.

Segundo ele, o grupo tem consciência do desempenho abaixo do esperado e não ignora a situação. “Não somos tontos, estamos preocupados”, afirmou ao analisar o momento da equipe, ressaltando que a comissão técnica segue trabalhando para corrigir erros e tentar recuperar o time nas próximas rodadas.