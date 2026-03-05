O Irã voltou a ganhar destaque internacional após uma escalada de tensões com os Estados Unidos, que incluiu confrontos militares e alertas diplomáticos, reacendendo o foco nas políticas internas e externas do país no Oriente Médio. Esse cenário contribuiu para que muitos observadores revisitassem também a questão do nome oficial do país.

Apesar de hoje ser amplamente conhecido como Irã, durante grande parte da história moderna o país também foi chamado de Pérsia no Ocidente. O termo “Pérsia” tem origem no nome de uma região histórica chamada Persis, mencionada pelos gregos antigos, e acabou sendo usado por europeus para identificar todo o território.

Internamente, porém, os habitantes sempre se referiram à sua terra como “Iran”, palavra com raízes antigas significando “terra dos arianos”. A mudança oficial aconteceu em 1935, quando o então xá Reza Shah Pahlavi solicitou às potências estrangeiras que passassem a usar “Irã” em vez de “Pérsia” nas relações internacionais.

A intenção era alinhar o nome oficial ao termo que já era empregado internamente pelos iranianos e reforçar uma identidade nacional mais forte e soberana, conectando o país às suas próprias tradições históricas em vez de às designações estrangeiras.

Hoje, “Irã” é o nome oficial reconhecido internacionalmente, especialmente após a Revolução Islâmica de 1979, quando a designação passou a incluir também o termo “República Islâmica”. Apesar disso, o uso de “Pérsia” ainda aparece em contextos culturais e históricos, em referência ao legado milenar da civilização persa, mas já não representa o nome político do Estado-nação.

EUA afirmam que submarino realizou ataque contra embarcação militar iraniana

Os Estados Unidos assumiram nesta quarta-feira (4) a autoria de um ataque realizado por um submarino contra um navio de guerra iraniano na costa do Sri Lanka, durante a madrugada. De acordo com a Marinha e o Ministério da Defesa do Sri Lanka, a ação deixou 80 mortos, além de dezenas de desaparecidos e 78 feridos.

Horas depois, o secretário de Guerra dos EUA, Pete Hegseth, confirmou que a ofensiva foi conduzida pela Marinha norte-americana. “Os EUA afundaram um navio de guerra iraniano no Oceano Índico”, declarou. Segundo ele, o submarino disparou um torpedo que atingiu diretamente a embarcação iraniana.