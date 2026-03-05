Em meio à escalada de tensão no Oriente Médio, com ataques militares e retaliações entre as forças do Irã e dos Estados Unidos, a possibilidade de um acordo de paz direto entre os países foi descartada pelas autoridades iranianas. O embaixador do Irã nas Nações Unidas em Genebra, Ali Bahreini, declarou que Teerã não entrou em contato com Washington para iniciar negociações ou reduzir o conflito.

Bahreini afirmou que, no momento, o governo iraniano vê pouca utilidade em negociações com os Estados Unidos e que “a única linguagem para conversar com os EUA é a da defesa”, o que implica uma postura prioritariamente militar e de resistência, em vez de compromissos diplomáticos.

Esse posicionamento acontece poucos dias após ataques aéreos americanos e israelenses que atingiram o território iraniano e resultaram na morte de líderes importantes. Entretanto, apesar da fala dura de Teerã, relatos internacionais mencionam que houve rodadas de conversas indiretas em Genebra, com a mediação de Omã, e que alguns progressos teriam sido feitos antes do início das hostilidades.

No entanto, o rompimento das negociações devido aos ataques reforça a percepção de que, por ora, não existe um caminho claro para uma trégua nas relações bilaterais. A recusa iraniana em buscar um acordo de paz direto com os Estados Unidos destaca as profundas desconfianças entre as duas nações e sugere que o conflito atual deve continuar, pelo menos no curto prazo.

Teerã reforça discurso de defesa e descarta negociação imediata

O posicionamento do governo do Irã indica que, neste momento, qualquer aproximação com os Estados Unidos dependeria de uma mudança significativa no cenário militar e diplomático. A fala do embaixador iraniano sinaliza que o país prioriza sua estratégia de dissuasão e não pretende iniciar tratativas sob pressão ou após ações armadas recentes.

Ao endurecer o discurso, Teerã também envia um recado à comunidade internacional de que não aceitará negociações consideradas desfavoráveis. Especialistas avaliam que, enquanto prevalecer a retórica de confronto, as chances de um cessar-fogo formal ou de um acordo de paz permanecem reduzidas, mantendo a instabilidade na região.