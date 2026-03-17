A seleção do Irã iniciou uma movimentação estratégica para a Copa do Mundo de 2026, estudando a possibilidade de centralizar sua operação no México. A ideia envolve uma logística completa, com estrutura montada fora dos Estados Unidos, incluindo locais de treinamento e deslocamentos planejados para jogos.
O plano surgiu em meio às tensões políticas entre Irã e Estados Unidos, que têm impactado diretamente a preparação da equipe. A federação iraniana demonstrou preocupação com questões de segurança e também com entraves burocráticos, como a emissão de vistos e a falta de apoio logístico por parte do governo americano.
A proposta foi formalizada por autoridades diplomáticas iranianas, que sugeriram à Fifa a transferência dos jogos para cidades mexicanas. Caso o pedido seja aprovado, a delegação ficaria próxima e instalada no México durante a Copa, reduzindo a necessidade de permanência em solo dos Estados Unidos. Ainda assim, os deslocamentos para partidas poderiam ocorrer conforme a tabela.
Além da questão esportiva, o planejamento também considera a presença de torcedores iranianos. A ideia é que esse público acompanhe a equipe em massa, viajando junto e criando um ambiente mais favorável à seleção, mesmo longe de casa. Esse movimento reforça a tentativa de minimizar impactos externos e manter o foco dentro de campo.
Apesar da articulação, a decisão final depende da Fifa, que ainda avalia os impactos logísticos e políticos de uma possível mudança. Alterar sedes em um torneio já planejado é uma tarefa complexa, envolvendo contratos, calendário e organização geral. Enquanto isso, o Irã segue se preparando para diferentes cenários, mantendo aberta a possibilidade de atuar com base no México.
A agenda do Irã na Copa do Mundo
- 15/06, 22h00 – Irã x Nova Zelândia – Los Angeles
- 21/06, 16h00 – Bélgica x Irã – Los Angeles
- 27/06, 00h00 – Egito x Irã – Seattle
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