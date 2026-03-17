A seleção do Irã iniciou uma movimentação estratégica para a Copa do Mundo de 2026, estudando a possibilidade de centralizar sua operação no México. A ideia envolve uma logística completa, com estrutura montada fora dos Estados Unidos, incluindo locais de treinamento e deslocamentos planejados para jogos.

O plano surgiu em meio às tensões políticas entre Irã e Estados Unidos, que têm impactado diretamente a preparação da equipe. A federação iraniana demonstrou preocupação com questões de segurança e também com entraves burocráticos, como a emissão de vistos e a falta de apoio logístico por parte do governo americano.

A proposta foi formalizada por autoridades diplomáticas iranianas, que sugeriram à Fifa a transferência dos jogos para cidades mexicanas. Caso o pedido seja aprovado, a delegação ficaria próxima e instalada no México durante a Copa, reduzindo a necessidade de permanência em solo dos Estados Unidos. Ainda assim, os deslocamentos para partidas poderiam ocorrer conforme a tabela.

Além da questão esportiva, o planejamento também considera a presença de torcedores iranianos. A ideia é que esse público acompanhe a equipe em massa, viajando junto e criando um ambiente mais favorável à seleção, mesmo longe de casa. Esse movimento reforça a tentativa de minimizar impactos externos e manter o foco dentro de campo.

Apesar da articulação, a decisão final depende da Fifa, que ainda avalia os impactos logísticos e políticos de uma possível mudança. Alterar sedes em um torneio já planejado é uma tarefa complexa, envolvendo contratos, calendário e organização geral. Enquanto isso, o Irã segue se preparando para diferentes cenários, mantendo aberta a possibilidade de atuar com base no México.

A agenda do Irã na Copa do Mundo