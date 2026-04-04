A deflagração do conflito com os Estados Unidos lançou incertezas sobre a participação do Irã na Copa do Mundo de 2026, sobretudo por conta do fato de que uma parcela significativa das partidas será disputada em território norte-americano.

Vale lembrar inclusive que, no começo de março, o ministro iraniano do Esporte chegou a afirmar que a seleção não participaria do evento “sob nenhuma circunstância”. Contudo, a proibição finalmente parece ter sido revogada.

Isso porque o presidente da Federação Internacional de Futebol (FIFA), Gianni Infantino, confirmou, em uma entrevista concedida à agência de notícias AFP, que o Irã permanece entre as equipes confirmadas na atual edição da Copa do Mundo.

A informação foi confirmada pelo executivo na última terça-feira (31), durante sua aparição no amistoso disputado entre a seleção iraniana e a equipe da Costa Rica em Antalya, no sul da Turquia. Na ocasião, ele afirmou ter conversado com jogadores e seu treinador.

Além de garantir que o time está animado para entrar em campo, Infantino ainda elogiou a seleção iraniana, classificando-a como “uma equipe muito, muito forte”, e ressaltou estar contente com a participação da equipe.

Irã disputará jogos da primeira fase nos Estados Unidos

Em meados de março, a Federação Iraniana de Futebol teria iniciado tratativas com a FIFA para avaliar a possibilidade de transferir suas partidas da fase inicial da Copa do Mundo para o México, que figura entre os países-sede do torneio.

Todavia, apesar do desejo da seleção do Irã e da receptividade da presidente do México, Claudia Sheinbaum, à possibilidade, Infantino afirmou que o planejamento da competição não será modificado.

Com isso, o Irã enfrentará a Nova Zelândia e a Bélgica em Los Angeles, e depois o Egito em Seattle. Além disso, a seleção também deve se instaurar em um centro de treinamento que ficará situado em Tucson, no Arizona.