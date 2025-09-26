Após nomes como Daniel Alves e Robinho ganharem destaque na mídia por passagens pela prisão, a lista de ex-jogadores famosos com problemas judiciais ganhou mais um integrante nesta semana. Anderson Luís de Abreu Oliveira, de 37 anos, ex-atleta de Grêmio, Internacional e da Seleção Brasileira, teve sua prisão decretada na última terça-feira (23).

Aposentado dos campos, Anderson foi alvo da Justiça por inadimplência em pensão alimentícia, acumulando uma dívida de R$ 1.030.214,07, segundo a 6ª Vara de Família de Porto Alegre. O mandado de prisão, assinado pela juíza Sonáli de Cruz Zluhan, prevê 30 dias de detenção em regime fechado e tem validade de dois anos.

O advogado Júlio Cezar Coitinho Jr., responsável pela defesa de Anderson, declarou que não irá se pronunciar sobre o caso devido ao segredo de justiça. Em setembro do ano passado, o ex-jogador já havia tido prisão decretada pelo mesmo motivo, quando a dívida em atraso ultrapassava R$ 300 mil.

Na ocasião, foi firmado um acordo para pagamento parcelado, o que resultou na revogação do mandado. Ao longo de sua carreira, Anderson atuou em clubes europeus como Porto (Portugal) e Manchester United (Inglaterra), tendo seu último clube sido o Adana Demirspor, da Turquia, em 2021.

Outros jogadores famosos que foram parar na prisão

Ronaldinho Gaúcho e Roberto de Assis – Em março de 2020, Ronaldinho e seu irmão foram presos por entrarem no Paraguai com passaportes falsos. Ambos ficaram detidos por 171 dias antes de serem libertados com tornozeleiras eletrônicas.

Adriano Imperador – O ex-atacante brasileiro teve envolvimento com o tráfico de drogas e foi preso em 2016 por posse de armas ilegais. Em 2022, foi novamente detido por porte de drogas e armas.

Daniel Alves – O lateral-direito brasileiro foi preso em janeiro de 2023 acusado de estupro. Em março de 2024, foi libertado após decisão judicial.