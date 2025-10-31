O Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, em Santa Catarina (TRT-SC), decidiu a favor da família do técnico Caio Júnior em uma ação movida contra a Chapecoense. O treinador foi uma das vítimas do acidente aéreo que envolveu a delegação do clube em novembro de 2016. A decisão já transitou em julgado, o que significa que não cabe mais recurso por parte da equipe catarinense.

Com a sentença, os familiares de Caio Júnior deverão receber uma indenização por danos morais e materiais. O valor leva em conta a expectativa de vida do técnico, que faleceu aos 51 anos e, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ainda teria cerca de 20 anos de vida pela média nacional à época do acidente.

A Justiça também determinou o pagamento de pensão à viúva do técnico, Adriana Saroli, e ao filho Gabriel Saroli, que tinha 20 anos na época do acidente e receberá valores correspondentes a um ano de pensão — hoje, ele tem 29 anos. Além disso, ambos terão direito a ressarcimentos, multas e valores referentes ao Fundo de Garantia.

A ação movida pela família teve como base a negligência da Chapecoense na contratação do voo fretado pela empresa boliviana LaMia, responsável pelo acidente. A informação sobre a decisão judicial foi divulgada inicialmente pelo portal UmDois Esportes. O Tribunal Superior do Trabalho (TST), em Brasília, ainda analisa o valor total que a Chapecoense deverá pagar à família de Caio Júnior.

Tragédia que comoveu o mundo do futebol

O acidente com a delegação da Chapecoense ocorreu em 29 de novembro de 2016, quando o avião da empresa LaMia, que transportava o time para a final da Copa Sul-Americana, caiu próximo a Medellín, na Colômbia. A tragédia resultou na morte de 71 pessoas, entre jogadores, membros da comissão técnica, dirigentes, jornalistas e tripulantes.

Apenas seis ocupantes sobreviveram, deixando uma marca profunda no futebol brasileiro e internacional. As investigações apontaram que a queda foi causada por falta de combustível e falhas na gestão do voo, que não seguia as normas de segurança adequadas.