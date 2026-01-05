No memórias do Diário de hoje, vamos relembrar quando Kaio Jorge desfilou o seu talento pelo mítico gramado do Maracanã. Grande desejo do Flamengo na atual janela de transferências, o atacante brilhou na importante vitória por 2 a 0 do Cruzeiro para cima do Fluminense, histórico rival rubro-negro, pelo Brasileirão de 2025.

Em 17 de julho, o time mineiro superou o Tricolor e assumiu a liderança da competição à época. Além de Kaio Jorge, o zagueiro Fabrício Bruno, outro conhecido do torcedor do Flamengo, também balançou às redes na ocasião. Relembre o gol anotado por Kaio Jorge:

Este foi um dos 21 gols anotados pelo atacante no Brasileirão. Ele foi o grande artilheiro do torneio, superando o uruguaio Giorgian Arrascaeta, dono de 18 gols, e Vitor Roque, que foi às redes por 16 oportunidades. O ótimo desempenho com a camisa do Cruzeiro então despertou o interesse do Flamengo, que acabaria campeão brasileiro.

No início deste ano, o clube carioca ofereceu 24 milhões de euros (cerca de R$ 155 milhões) e o atacante Cebolinha (avaliado em oito milhões de euros), além de 10% da diferença em uma futura venda, para buscar convencer o Cruzeiro a negociá-lo. A resposta, no entanto, foi negativa.

Cruzeiro já estipulou preço por Kaio Jorge

Segundo informações do portal ge.globo, o Cruzeiro já tem um preço definido para negociar o artilheiro Kaio Jorge: 50 milhões de euros (R$ 324 milhões, na cotação atual). O jogador tem uma multa contratual milionária, na casa dos 100 milhões de euros (R$ 652 milhões).

Longe de um acordo com os mineiros, o Flamengo tem um plano B na manga. Trata-se de Marcos Leonardo, atualmente defendendo as cores do Al-Hilal, da Arábia Saudita. Na diretoria rubro-negra já existe um entendimento que os valores apresentados ao Cruzeiro seriam suficientes para convencer os sauditas a liberarem o atacante.