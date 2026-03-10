Na China, a legislação de trânsito impõe regras rigorosas para quem deseja dirigir. Diferentemente do Brasil, onde a habilitação pode ser obtida a partir dos 18 anos, o país asiático estabeleceu que a idade mínima para tirar a carteira de habilitação e conduzir veículos grandes é de 21 anos. A medida visa aumentar a segurança nas vias e reduzir acidentes envolvendo motoristas mais jovens.

O processo para obter a habilitação na China é considerado rigoroso e inclui tanto exames teóricos quanto práticos. Os candidatos passam por avaliações nacionais aplicadas pelas autoridades locais, que testam não apenas o conhecimento das leis de trânsito, mas também a habilidade de condução em diferentes tipos de veículos e situações de tráfego.

Outra particularidade importante é que a China não reconhece habilitações emitidas fora do país. Nenhuma carteira estrangeira é aceita, nem mesmo a Permissão Internacional para Dirigir. Isso significa que todos os condutores, mesmo estrangeiros residentes temporários, precisam passar pelos exames nacionais para dirigir legalmente no território.

A medida reflete a preocupação das autoridades chinesas com a segurança no trânsito e com a padronização de habilidades entre motoristas de veículos grandes, que representam maior risco em caso de acidentes. O governo reforça que cumprir essas regras é essencial para manter a ordem nas estradas e proteger todos os usuários do sistema viário.

Exigências e fiscalização rigorosa

Na China, a fiscalização sobre motoristas é intensa, e qualquer tentativa de conduzir sem a habilitação nacional é punida com severidade. Isso inclui multas pesadas, retenção do veículo e até restrições legais para futuros pedidos de habilitação.

Além disso, os exames nacionais são estruturados para garantir que os motoristas dominem situações complexas de trânsito, especialmente ao conduzir veículos grandes, que exigem habilidades técnicas adicionais. A combinação de idade mínima, testes rigorosos e fiscalização reforçada busca reduzir acidentes e garantir maior segurança nas estradas chinesas.