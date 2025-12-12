Quando o trabalho exige que o inquilino se mude para outra cidade, a Lei do Inquilinato (Lei nº 8.245/91) prevê condições específicas para evitar a cobrança de multa contratual. De acordo com o Art. 4º, parágrafo único, o locatário pode ser dispensado da penalidade desde que notifique o locador por escrito com antecedência mínima de 30 dias.

Para isso, será necessário que o inquilino comprove a transferência por meio de declaração do empregador. É importante destacar, porém, que essa dispensa não exime o inquilino de quitar os aluguéis e encargos até a entrega das chaves, nem de arcar com eventuais reparos no imóvel.

Além disso, a lei reforça a importância de formalizar todo o processo de comunicação entre inquilino e locador. A notificação por escrito serve como prova de que o aviso foi feito dentro do prazo legal, evitando possíveis disputas judiciais. Caso o locador se recuse a aceitar a rescisão sem multa, o inquilino poderá recorrer à Justiça para garantir seus direitos.

Essa medida tem como objetivo oferecer maior flexibilidade aos trabalhadores que precisam se deslocar por questões de emprego, equilibrando os interesses de ambas as partes e evitando prejuízos financeiros desnecessários. A iniciativa também reforça a importância de ler atentamente o contrato de locação e conhecer os direitos previstos na Lei do Inquilinato antes de qualquer decisão sobre a rescisão.

Como garantir a rescisão sem multa e evitar problemas legais

Para que a dispensa da multa seja válida, é fundamental que o inquilino siga todos os procedimentos previstos na lei. Isso inclui enviar a notificação por escrito com antecedência mínima de 30 dias e apresentar a declaração do empregador que comprove a transferência de trabalho. Manter cópias de toda a documentação ajuda a resguardar os direitos do locatário caso surjam questionamentos.

Além disso, a comunicação transparente com o locador pode facilitar o processo e reduzir conflitos. Mesmo isento da multa, o inquilino continua responsável pelo pagamento dos aluguéis e encargos até a entrega das chaves, assim como por eventuais reparos no imóvel. Cumprir essas obrigações é essencial para encerrar o contrato de forma correta e evitar problemas futuros.