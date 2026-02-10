A luz amarela costuma gerar dúvidas entre muitos motoristas, sobretudo em vias movimentadas e nos horários de pico. Enquanto alguns a interpretam como um aviso para parar, outros enxergam o sinal como oportunidade para acelerar antes do vermelho, comportamento que compromete a segurança e pode resultar em infrações, acidentes e riscos a pedestres e demais veículos.

Em termos gerais, o sinal amarelo indica a mudança de fase do semáforo, alertando para a transição do verde para o vermelho. Pela legislação de trânsito brasileira, o condutor deve reduzir a velocidade e se preparar para parar de forma segura antes da faixa de pedestres.

O sinal amarelo não é uma extensão do verde nem um convite para acelerar. Tentar avançar pode resultar em infração gravíssima ao cruzar o semáforo no vermelho. Pelo Código de Trânsito Brasileiro, a luz amarela fixa indica atenção e orienta o condutor a parar.

A exceção acontece quando o veículo já está muito próximo da faixa e uma frenagem brusca pode provocar colisão traseira ou perda de controle. Nesse caso, o correto é seguir em frente com cuidado, sem acelerar de forma imprudente, liberando o cruzamento com segurança.

Quando avançar pode ser permitido e como agir corretamente

A legislação considera as circunstâncias do momento, reconhecendo que nem sempre é possível parar com segurança ao surgir o sinal amarelo. Por isso, a regra não é automática: o motorista deve avaliar a distância até a faixa e as condições da via antes de decidir.

A prioridade, em qualquer situação, é a segurança. Reduzir a velocidade com antecedência, manter distância do veículo à frente e respeitar a sinalização são atitudes que evitam infrações e diminuem o risco de acidentes em cruzamentos movimentados.