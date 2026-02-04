Com a chegada de 2026, muitos inquilinos e proprietários voltam a discutir os reajustes no valor do aluguel, que seguem regras definidas pela legislação brasileira. A Lei do Inquilinato (Lei nº 8.245/1991) estabelece critérios claros para evitar aumentos abusivos e garantir equilíbrio nas relações de locação, trazendo mais previsibilidade para ambas as partes.

De acordo com a norma, o reajuste do aluguel só pode ocorrer uma vez por ano, respeitando o intervalo mínimo de 12 meses desde o último aumento. Qualquer tentativa de correção em prazo inferior a esse é considerada irregular. Essa regra vale tanto para contratos residenciais quanto comerciais e segue válida em todo o território nacional.

A lei também determina que o aumento deve estar vinculado a um índice oficial de inflação, previamente definido no contrato. Entre os mais utilizados estão o IGP-M, tradicionalmente aplicado no mercado imobiliário, e o IPCA, índice oficial de inflação do país. O índice escolhido serve como base para corrigir o valor, refletindo a variação do custo de vida no período.

Caso não haja previsão de reajuste ou índice no contrato, o valor do aluguel só pode ser alterado mediante acordo entre locador e locatário ou por decisão judicial. Assim, a Lei do Inquilinato busca proteger ambas as partes, garantindo que os reajustes em 2026 ocorram de forma legal, transparente e alinhada à inflação.

Reajuste anual evita abusos e traz segurança para locadores e inquilinos

Ao limitar o aumento do aluguel a uma correção anual baseada na inflação, a legislação impede reajustes arbitrários e dá mais estabilidade ao orçamento de quem aluga um imóvel. Para o inquilino, a regra permite planejamento financeiro; para o proprietário, assegura a recomposição gradual do valor do contrato sem perdas inflacionárias.

Especialistas recomendam atenção redobrada às cláusulas contratuais, especialmente ao índice de correção escolhido. Entender como funciona o cálculo do reajuste ajuda a evitar conflitos e garante que ambas as partes cumpram a lei, mantendo uma relação mais transparente e equilibrada ao longo do contrato.