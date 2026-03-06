O português Leonardo Jardim mal iniciou o trabalho no Flamengo e já teve que responder sobre uma das principais dúvidas do torcedor: o papel de Pedro Guilherme no time. Em entrevista, o treinador comentou sobre o atacante e deixou claro que vê qualidade no camisa 9, mas evitou cravar que o jogador será titular absoluto da equipe.

Segundo Jardim, Pedro é um atleta importante e com características que podem ajudar o Flamengo durante a temporada, especialmente pela presença na área e capacidade de finalização. Ainda assim, o técnico ressaltou que pretende avaliar todo o elenco antes de definir uma equipe ideal, reforçando que a disputa por posição será aberta e baseada no desempenho nos treinos e nos jogos.

Apesar de ser um dos principais nomes do elenco nas últimas temporadas e frequentemente decisivo no ataque rubro-negro, Pedro não era considerado titular absoluto na reta final do trabalho de Filipe Luís. O atacante chegou a alternar entre a equipe principal e o banco de reservas, cenário que gerou debate entre torcedores sobre seu papel no time.

Com contrato até 2027 e respaldo da diretoria para reformular o elenco, Leonardo Jardim chega ao Flamengo com a missão de reorganizar a equipe após mudanças recentes no comando técnico e manter o clube competitivo nas principais competições da temporada.

Números que explicam a importância

Desde que chegou ao Flamengo em 2020, Pedro construiu uma trajetória marcada por gols e protagonismo. O atacante rapidamente se firmou como um dos principais finalizadores do futebol brasileiro, acumulando mais de uma centena de gols com a camisa rubro-negra e participações decisivas em diferentes competições nacionais e internacionais.

Além da alta média de gols, Pedro também coleciona conquistas importantes pelo clube, participando de campanhas vencedoras na Copa Libertadores da América, na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro. Em algumas dessas competições, inclusive, terminou como artilheiro, reforçando o status de um dos atacantes mais eficientes do Flamengo nos últimos anos.