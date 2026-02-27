Uma nova regra que moderniza o funcionamento dos cartórios no Brasil trouxe alívio para milhões de cidadãos: agora, diversos serviços podem ser realizados totalmente online, sem necessidade de deslocamento físico até os órgãos.

A mudança faz parte de um esforço do poder público para digitalizar procedimentos burocráticos, tornando o acesso mais rápido, seguro e prático para pessoas em todo o país. Entre os principais atendimentos que já podem ser concluídos à distância, destacam-se cinco serviços essenciais que agora podem ser feitos diretamente da casa do usuário.

O primeiro deles é a possibilidade de lavrar escrituras públicas online. Esse serviço antes exigia a presença física das partes envolvidas em um cartório, mas com a nova regra é possível realizar todo o procedimento de forma eletrônica, com assinaturas digitais e verificação de identidade em ambiente virtual, garantindo validade jurídica ao documento sem necessidade de sair de casa.

Outro procedimento que ganhou versão digital é a emissão de procurações digitais. Por meio de plataformas oficiais, o interessado pode nomear um representante para atuar em seu nome em questões legais ou administrativas, com assinatura eletrônica e todos os requisitos legais cumpridos, agilizando o processo e reduzindo custos operacionais para o cidadão.

Ainda entre os serviços facilitados, é possível solicitar certidões eletrônicas sem ir ao cartório, o que inclui certidões de nascimento, casamento, óbito e outros documentos civis. Além disso, realizar atas notariais — registros de fatos ocorridos, declarações ou encontros virtuais — e até fazer reconhecimento de firma por videoconferência estão contemplados nas novas diretrizes.

Digitalização amplia acesso e reduz burocracia

A modernização dos cartórios faz parte de um processo de transformação digital que vem sendo implementado em todo o país, permitindo que cidadãos utilizem plataformas eletrônicas oficiais para autenticar documentos, validar identidades e acompanhar solicitações em tempo real.

Com o uso de certificados digitais e sistemas de verificação por videoconferência, os procedimentos mantêm a mesma validade jurídica dos atos presenciais. Além de trazer mais comodidade, a mudança também reduz filas, deslocamentos e custos com transporte, especialmente para quem mora longe dos grandes centros urbanos.