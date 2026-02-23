Após encerrar 2025 com um faturamento estimado em R$ 577 milhões, a cantora colombiana Shakira retorna ao Brasil como uma das atrações mais aguardadas do projeto Todo Mundo no Rio. O megashow está confirmado para o dia 2 de maio, no Rio de Janeiro, e deve reunir milhares de fãs.

O valor recebido pela artista no ano passado a colocou entre os nomes mais rentáveis da música mundial. Segundo ranking divulgado pela Forbes, ela figurou entre os músicos mais bem pagos de 2025, impulsionada principalmente pela turnê Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.

Turnê histórica e números grandes

A turnê mundial, que começou justamente no Brasil, se tornou a turnê latina feminina de maior bilheteria da história. Dados publicados pela Billboard apontam arrecadação superior a US$ 300 milhões e mais de 2,5 milhões de ingressos vendidos em diversos países.

Além da receita com shows, o desempenho comercial foi reforçado por streaming. O álbum Las Mujeres Ya No Lloran, lançado em 2024, continuou rendendo frutos ao longo do ano seguinte.

Cachê sob sigilo

Apesar da confirmação da apresentação no Rio, o cachê que será pago à artista para o evento do dia 2 de maio não foi divulgado oficialmente. A organização do Todo Mundo no Rio mantém os valores sob confidencialidade.

O retorno de Shakira ao país acontece em um momento de alta da música latina na indústria. Com um ano de cifras milionárias e recordes de público, a cantora promete repetir no Rio o espetáculo grandioso que marcou sua última turnê e celebrar sua carreira.