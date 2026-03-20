A passagem de Cuca pelo Corinthians em 2023 ficou marcada como uma das mais curtas e polêmicas do futebol recente. Anunciado como técnico da equipe, ele comandou o time por apenas dois jogos antes de pedir demissão. A saída aconteceu após forte pressão da torcida e de setores internos do clube, principalmente por conta de sua condenação por estupro em 1989, na Suíça.

A reação foi imediata. Torcedores protestaram nas redes sociais e também presencialmente, questionando a escolha do treinador. O ambiente ficou insustentável em poucos dias, e o próprio Cuca optou por deixar o cargo, afirmando que não teria tranquilidade para seguir no comando da equipe. A diretoria do Corinthians, diante da crise instalada, aceitou a decisão e encerrou rapidamente o ciclo do técnico.

Cuca no Santos vai ser diferente?

Agora, um cenário semelhante começa a gerar preocupação com a chegada de Cuca ao Santos. O clube, que busca estabilidade e melhores resultados dentro de campo, aposta na experiência do treinador, mas sabe que a repercussão externa pode influenciar diretamente o ambiente interno. A expectativa é evitar que o mesmo desfecho vivido no Corinthians se repita.

A situação ganha ainda mais sensibilidade por conta do histórico do Santos no futebol feminino. O clube é um dos pioneiros na modalidade no Brasil e já contou com nomes de destaque como Marta e Cristiane. Diante disso, cresce a atenção sobre como jogadoras e comissão técnica do time feminino podem reagir à contratação do novo treinador da equipe masculina.

Além disso, o Santos viveu recentemente um episódio delicado envolvendo Cleiton Lima, ex-técnico da equipe feminina, que foi acusado de assédio sexual por jogadoras em 2023. O caso trouxe à tona debates importantes sobre ambiente seguro e respeito dentro dos clubes. Por isso, a diretoria santista tenta conduzir a situação com cautela, buscando evitar novas crises.