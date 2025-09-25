O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quarta-feira (24) que, em um eventual encontro com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ambos manterão uma relação de respeito. “Somos dois homens de 80 anos”, declarou. A fala ocorreu durante entrevista coletiva na sede da Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova York.

No discurso feito na Assembleia nesta terça-feira, Trump afirmou ter tido um breve encontro com Lula nos bastidores e disse ter sentido “boa química” entre eles, acrescentando que uma conversa mais longa pode acontecer já na próxima semana.

Na coletiva desta quarta, uma jornalista questionou Lula se ele teme ser alvo de algum constrangimento em uma eventual reunião no Salão Oval, a exemplo do que ocorreu quando Trump recebeu os presidentes Volodymyr Zelensky (Ucrânia) e Cyril Ramaphosa (África do Sul).

Sem ficar em cima do muro, Lula respondeu com firmeza: “O Trump faz 80 anos em junho do ano que vem. Eu faço em outubro deste ano. Portanto, sou mais velho do que ele. Somos dois homens de 80 anos e não tem que ter brincadeira […] Acho que vamos conversar como dois seres humanos civilizados, não tem espaço para brincadeiras”.

O presidente declarou que respeitará Trump como presidente dos EUA e espera ser igualmente respeitado como presidente do Brasil. Durante a coletiva, Lula ainda comentou que realmente houve “uma química” entre os dois.

Últimas interações entre Lula e Trump na ONU

Trump (EUA):

Mencionou o breve encontro com Lula nos bastidores da Assembleia.

Declarou ter sentido boa química com o presidente brasileiro.

Sinalizou a possibilidade de uma conversa mais longa na semana seguinte.

Lula (Brasil):