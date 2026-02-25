Um novo programa lançado no Brasil está chamando a atenção de mães que desejam conciliar educação e apoio financeiro durante sua qualificação profissional. O Programa Autonomia e Renda, resultado de uma parceria entre o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) e a Petrobras, oferece cursos técnicos gratuitos em diversas áreas e ainda garante um auxílio mensal aos participantes.

Entre os incentivos financeiros está um auxílio de até R$ 800 por mês para mães que têm filhos de até 12 anos, valor pensado para ajudar no orçamento familiar enquanto elas estudam e se capacitam para o mercado de trabalho. A quantia maior do que a bolsa padrão de R$ 660 está disponível justamente para reduzir o risco de evasão dos cursos por dificuldades financeiras.

As formações oferecidas abrangem áreas como soldagem, caldeiraria, montagem de andaimes e outros cursos técnicos demandados pela indústria e setor de energia em várias regiões do país. Os participantes também podem usufruir de benefícios adicionais, como vale-transporte, atividades de bem-estar e até adesão opcional à previdência privada, enquanto se qualificam sem pagar mensalidade.

A iniciativa pretende ampliar suas vagas para até 7 mil participantes ao longo do período de execução, com oportunidades já abertas em estados como São Paulo, Minas Gerais, Pernambuco e Paraná. As inscrições podem ser feitas pelo portal oficial do programa, onde também estão disponíveis editais, critérios de seleção e cronogramas de etapas.

Bolsa maior busca reduzir evasão e ampliar inclusão feminina

O Programa Autonomia e Renda, desenvolvido pelo SENAI em parceria com a Petrobras, foi estruturado para aumentar a participação de mulheres, especialmente mães, em cursos técnicos tradicionalmente ocupados por homens. O auxílio ampliado de R$ 800 tem como objetivo garantir condições mínimas para que elas consigam estudar sem abandonar a formação por dificuldades financeiras.

Além da qualificação gratuita, a iniciativa busca promover inserção no mercado de trabalho em setores com alta demanda por mão de obra especializada. A expectativa é que, ao final dos cursos, as participantes estejam mais preparadas para disputar vagas na indústria e conquistar autonomia financeira, fortalecendo também a renda familiar.