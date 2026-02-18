Quando se fala em pensão alimentícia, muita gente associa o valor apenas à alimentação da criança. No entanto, no campo do Direito de Família, o termo “alimentos” tem um significado mais abrangente. A legislação brasileira entende que a obrigação deve assegurar tudo o que for indispensável para garantir uma vida digna ao filho, respeitando seu padrão social e suas necessidades de desenvolvimento.

O artigo 1.694 do Código Civil determina que a pensão deve ser fixada de acordo com dois critérios principais: as necessidades de quem recebe e a capacidade financeira de quem paga. Embora o texto mencione de forma explícita a educação, a interpretação jurídica consolidada amplia esse conceito para incluir outras despesas essenciais, como vestuário, cuidados médicos e moradia.

Despesas com moradia podem ser consideradas

Entre as principais dúvidas está a inclusão de gastos relacionados à casa onde a criança vive. Itens como aluguel, taxa de condomínio e até o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) podem, em determinadas circunstâncias, ser levados em conta na discussão sobre o valor da pensão.

A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) já reconheceu que pagamentos feitos diretamente para custear a moradia do filho — chamados de pagamentos “in natura” — podem ser considerados no cumprimento da obrigação alimentar. Isso demonstra que a habitação integra, sim, o conjunto de despesas analisadas pelo Judiciário.

Ainda assim, não há regra automática. Cada caso passa por avaliação individual, levando em conta a realidade econômica dos pais e as demandas específicas da criança ou do adolescente.

Contas básicas também entram no debate

Despesas como água e energia elétrica não aparecem de forma isolada na legislação sobre pensão. Porém, por estarem vinculadas à manutenção da moradia, podem ser analisadas pelo juiz dentro do contexto mais amplo do sustento do filho.

A decisão sobre incluir ou não esses valores depende sempre da aplicação do mesmo critério legal: equilíbrio entre necessidade e possibilidade. Especialistas recomendam que qualquer divergência seja resolvida judicialmente, por meio de pedido de revisão ou adequação, evitando acordos informais que possam gerar conflitos futuros.