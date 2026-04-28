O Aeródromo Campo Comandantes, em Itajaí, vai passar por grandes mudanças nos próximos anos. Com um investimento de cerca de R$ 400 milhões, o local deve se tornar um dos principais aeroportos de aviação executiva da região.

Uma das principais mudanças será o aumento da pista, que chegará perto de 1.500 metros de extensão, o que fará com que o aeroporto possa receber mais tipos de aeronaves, incluindo modelos maiores.

O projeto também prevê a construção de novos espaços usados para guardar e manter aviões, assim tendo mais estrutura para atender a um número maior de operações com mais qualidade. Além disso, o plano também inclui a criação de áreas com restaurantes, serviços e espaços de apoio para quem passa pelo aeroporto.

Benefícios para a região

O crescimento do aeródromo deve trazer impactos positivos para a economia local. A expectativa é de geração de empregos, aumento da movimentação financeira e atração de novos investimentos. Além disso, com apoio do setor público e privado, também estão previstas melhorias no entorno, como vias de acesso e infraestrutura urbana.