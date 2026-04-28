O Chevrolet Onix pode estar entrando em uma nova fase no Brasil após mudanças importantes em sua produção e linha. Segundo informações reveladas pelo Auto Esporte, o modelo passará por alterações significativas já na linha 2027. Entre elas, está a possível retirada de versões tradicionais, indicando uma reformulação estratégica da marca.

De acordo com a reportagem, uma das mudanças mais marcantes será a saída da versão LTZ, historicamente uma das mais completas e populares da linha. A decisão faz parte de um reposicionamento do modelo dentro do portfólio da montadora. Com isso, o Onix deve passar a ter uma gama mais enxuta, focada em versões específicas.

Ainda segundo o site, a mudança também está ligada à reorganização industrial da marca no Brasil. A fábrica de Gravataí, no Rio Grande do Sul, segue sendo peça central na produção, mas passa por atualizações para receber novos projetos. Esse cenário indica que a Chevrolet prepara o terreno para novos modelos.

O hatch, que já foi líder absoluto de vendas, enfrenta agora um mercado cada vez mais dominado por SUVs. Mesmo com possíveis cortes na linha, o Onix ainda mantém relevância no país e segue como um dos carros mais populares da história recente. Lançado em 2012, o modelo se consolidou como um dos maiores sucessos da indústria automotiva brasileira.

Mudanças indicam transição e possível substituição por novos modelos

A reestruturação do Onix acontece em um momento em que a Chevrolet amplia seus investimentos em novos veículos no Brasil. A tendência da indústria aponta para a crescente preferência por SUVs, o que influencia diretamente nas decisões das montadoras. Com isso, modelos tradicionais perdem espaço para propostas mais modernas e versáteis.

Além disso, já existem movimentações para a chegada de um novo SUV compacto derivado da base do próprio Onix. Esse modelo deve assumir parte do espaço ocupado atualmente pelo hatch no mercado. A estratégia indica uma transição gradual, sem uma retirada imediata do carro das lojas.