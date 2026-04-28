Uma possível mudança na jornada de trabalho no Brasil tem gerado debates intensos entre especialistas e representantes da indústria. Durante a Hannover Messe, o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, José Veloso, afirmou que a redução da carga horária pode trazer impactos diretos nos salários.

Segundo ele, a medida, se imposta por lei e sem ganho de produtividade, tende a gerar consequências negativas. O alerta acendeu discussões sobre o futuro das relações de trabalho no país. De acordo com Veloso, empresas — especialmente as de menor porte — teriam dificuldades para manter o mesmo nível de remuneração com uma jornada reduzida.

Ele destacou que, diante da necessidade de contratar mais funcionários para compensar a carga horária menor, os custos operacionais aumentariam. “Vai diminuir o salário, vai precarizar”, afirmou, ao comentar os possíveis efeitos da mudança. A fala reforça a preocupação do setor produtivo com o equilíbrio financeiro das companhias.

O impacto, segundo o representante da indústria, pode atingir diretamente a estrutura das empresas, pressionando margens e reduzindo a capacidade de investimento. Pequenos e médios negócios seriam os mais afetados nesse cenário, já que possuem menor flexibilidade financeira.

Veloso ainda defendeu que eventuais mudanças na jornada sejam discutidas por meio de negociações diretas entre empresas e trabalhadores. Para ele, acordos coletivos permitem soluções mais equilibradas e adaptadas à realidade de cada setor. A imposição por via constitucional, segundo o dirigente, pode limitar a flexibilidade necessária para manter empregos e salários.

Debate sobre jornada de trabalho divide especialistas

A discussão sobre a redução da jornada de trabalho sem corte salarial tem dividido opiniões entre trabalhadores, empresas e especialistas. Enquanto alguns defendem a medida como forma de melhorar a qualidade de vida, outros alertam para os riscos econômicos envolvidos.

Representantes da indústria destacam que, sem aumento de produtividade, a mudança pode gerar desequilíbrios financeiros. O tema ganha força em meio a propostas que buscam alterar a legislação trabalhista no país. Além disso, o impacto pode variar de acordo com o setor e o porte das empresas, tornando o debate ainda mais complexo.