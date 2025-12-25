Embora existam milhares de estradas que parecem não ter fim ao redor do mundo, o trecho em linha reta mais longo do planeta, registrado pelo Livro Guinness dos Recordes, está no deserto da Arábia Saudita. São 240 quilômetros praticamente sem curvas e desníveis, tornando-o único em extensão e simplicidade.

O segmento faz parte da Rodovia 10, que tem cerca de 265 km ao todo. Originalmente construída para uso exclusivo do rei Fahd, a estrada liga as cidades de Haradh e Al Batha, cruzando o vasto deserto de Rub Al-Khali. Devido à sua reta impressionante, é possível percorrê-la em pouco mais de duas horas.

Ao contrário do que se poderia imaginar, essa imensa reta, localizada próximo à fronteira entre a Arábia Saudita e o Catar, registra tráfego considerável. Em condições normais, o percurso pode ser feito em cerca de duas horas e vinte minutos, segundo o Google Maps, mas em horários de maior movimento, o tempo de viagem pode se estender para quase três horas.

Nessas condições, ela se torna automaticamente a reta mais monótona do planeta. Seguindo a lista de retas recordistas, outra das mais longas do mundo tem 145 km e fica na costa sul da Austrália, na famosa rodovia Eyre, que liga a Austrália Ocidental à Austrália Meridional e possui um total de 1.664 km.

Na Espanha, a Rodovia Transpeninsular conta com uma reta de 169 km, ligando El Médano a Las Barrancas, sendo a mais extensa do país. Já no Paraguai, embora não faça parte de uma rodovia formal, existe uma reta ainda maior, de 207 km, que atravessa o país de norte a sul.

Nos Estados Unidos, também existem retas extremamente longas, embora não tão extensas quanto as da Arábia Saudita. Um exemplo é a ND-46, na Dakota do Norte, que apresenta um trecho quase totalmente em linha reta de 202,7 km entre as cidades de Streeter e Oxbow. Apesar de pequenas curvas ao longo do percurso, essa estrada é considerada uma das retas mais longas tanto dos EUA quanto do Canadá.