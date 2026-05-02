A BYD está ampliando sua presença global com um projeto ambicioso que já chama atenção no Brasil e no mundo. A empresa é responsável por uma megafábrica na China capaz de produzir até 1 milhão de veículos por ano, um complexo industrial que funciona praticamente como uma cidade inteira, com infraestrutura completa para trabalhadores e produção em larga escala.

Esse modelo impressionante serve como base para a expansão internacional da marca, incluindo investimentos no Brasil. A BYD já iniciou operações no país com uma fábrica em Camaçari, instalada no antigo complexo da Ford, marcando sua primeira unidade fora da Ásia e um passo importante para nacionalizar a produção de carros elétricos e híbridos.

A estrutura chinesa, localizada em Zhengzhou, vai muito além de uma simples fábrica. O espaço tem cerca de 130 km² e inclui moradias, áreas de lazer, escolas e serviços, funcionando como uma verdadeira “cidade-fábrica”. Atualmente, dezenas de milhares de trabalhadores já atuam no local, com expectativa de expansão significativa nos próximos anos.

Com essa estratégia, a BYD aposta na verticalização da produção, ou seja, fabricar desde baterias até veículos completos dentro do mesmo complexo. Isso reduz custos, acelera processos e aumenta a competitividade da empresa no mercado global, especialmente no segmento de carros elétricos.

Brasil entra no radar da gigante chinesa

No Brasil, a chegada da BYD representa uma mudança importante no setor automotivo, principalmente com a produção local de modelos eletrificados. A fábrica na Bahia deve montar veículos como Dolphin, Song Plus e outros modelos já populares, o que pode baratear os preços e ampliar o acesso dos brasileiros a carros elétricos.

Além disso, o investimento da montadora deve gerar empregos diretos e indiretos, fortalecendo a economia local e colocando o país no mapa da nova indústria automotiva global. A expectativa é que, com o tempo, o Brasil possa seguir o modelo de expansão da empresa e se tornar um polo estratégico na produção de veículos sustentáveis.