A BYD, conhecida por seus carros elétricos e híbridos, está apostando pesado no Brasil com a construção de uma das maiores fábricas da marca fora da Ásia. O projeto ultrapassa R$ 5 bilhões e mostra como a empresa quer crescer ainda mais aqui no país.

A fábrica fica em Camaçari, na Bahia, em uma área industrial que já pertenceu a outra grande montadora no passado. A escolha da cidade também ajuda na logística, já que facilita o transporte e a distribuição para outras regiões.

Produção em grande escala

O plano da BYD é produzir uma grande quantidade de veículos por ano (cerca de 600 mil) quando a fábrica estiver funcionando em sua capacidade total. No começo, a produção acontece com a montagem de peças que vêm de fora, mas a ideia é aumentar aos poucos o uso de componentes feitos no Brasil. Isso também ajuda a fortalecer a indústria local e torna o processo mais independente com o tempo.

Além disso, a chegada dessa fábrica deve gerar empregos, tanto diretos na fábrica quanto indiretos em empresas que vão fornecer peças e serviços. Com isso, a região tende a ganhar um novo impulso econômico, o que atrai mais investimento e empresas ligadas ao setor automotivo.

Um passo importante para o futuro

Esse projeto da BYD também representa uma mudança importante na forma como os carros são produzidos no Brasil, já que a empresa ajuda a acelerar a transição para uma mobilidade mais moderna e menos poluente, e ajuda a colocar o Brasil em uma posição relevante dentro dessa transformação.