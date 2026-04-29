O Mastim Tibetano é conhecido como o cachorro mais caro do mundo e já chegou a ser vendido por cerca de R$ 1 milhão na China. Em alguns países, principalmente na Ásia, ele é visto como um símbolo de riqueza e status, o que aumenta ainda mais o seu valor.

Por ser grande, forte e muito atento, o Mastim Tibetano se tornou um excelente guardião de gados. Essa raça surgiu em regiões frias e montanhosas, onde era usada justamente para proteger rebanhos de animais contra predadores.

Temperamento e estilo de vida

Mesmo com um tamanho grande, esse cachorro costuma ser calmo. Ele é muito fiel à família, mas geralmente não é muito sociável com pessoas desconhecidas. Isso faz com que ele seja um bom cão de guarda, sem precisar ser agressivo o tempo todo.

Espaço é indispensável

Quem pensa em ter um Mastim Tibetano precisa considerar o espaço disponível. Ele não é um cachorro indicado para lugares pequenos, pois precisa de área para se movimentar. Além disso, como está acostumado com o frio, pode sofrer em regiões muito quentes, exigindo cuidados como sombra e bastante água fresca.

Outras raças de alto valor

Apesar de liderar o ranking, o Mastim Tibetano não é o único com preço alto. O Samoieda pode custar mais de R$ 20 mil, o Esquimó Canadense pode chegar a cerca de R$ 30 mil, e o Bulldog Francês, principalmente em versões mais raras, também pode ultrapassar os R$ 30 mil.