A comemoração de um gol de Giorgian de Arrascaeta rendeu uma cena curiosa entre jogadores do Flamengo. Após o lance na vitória sobre o Atlético-MG por 4 a 0, o zagueiro Léo Ortiz apareceu “agredindo” o lateral Guillermo Varela em meio à festa rubro-negra. O momento rapidamente viralizou entre torcedores nas redes sociais e gerou comentários bem-humorados.

Apesar da repercussão, tudo não passou de uma brincadeira entre companheiros de equipe. Ortiz e outros jogadores entraram na onda da comemoração mais efusiva, mostrando o clima leve e descontraído no elenco após mais um resultado positivo. A cena reforça a união do grupo e o ambiente saudável dentro do vestiário.

Bem bacana a vibração dos companheiros com Varela logo após o uruguaio acertar um cruzamento na medida para Arrascaeta marcar contra o Atlético-MG. @ColunadoFla pic.twitter.com/r3XYjC3mym — Rodrigo Lima (@rodrigolima93_) April 27, 2026

O episódio acontece justamente em meio a uma fase extremamente positiva do Flamengo. A equipe vive um grande momento na temporada e já acumula sete vitórias consecutivas, somando partidas pelo Brasileirão, Copa do Brasil e também pela Libertadores. Esse desempenho reforça a consistência do time e o bom trabalho coletivo apresentado nas últimas semanas.

Com confiança em alta e um futebol consistente, o time segue mostrando entrosamento e competitividade em alto nível. A boa fase se reflete não só nos resultados, mas também no ambiente interno, onde até as “agressões” viram motivo de risada entre os jogadores. O elenco demonstra estar fechado e focado em manter o ritmo positivo nas competições.

Flamengo encara o Estudiantes pela Libertadores

O Flamengo volta a campo nesta quarta-feira para mais um desafio importante na Copa Libertadores. A equipe enfrenta o Estudiantes fora de casa, em duelo válido pela fase de grupos da competição continental. O confronto é tratado como decisivo para a manutenção da liderança e do embalo recente. A expectativa é de um jogo equilibrado diante de um adversário tradicional.

A partida acontece às 21h30 (de Brasília), no estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata, com transmissão ao vivo pela TV Globo e plataformas digitais. O duelo é visto como fundamental para manter a sequência positiva e encaminhar a classificação à próxima fase.