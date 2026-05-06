A Ambev é responsável pela maior fábrica de bebidas — e também uma das maiores estruturas cervejeiras — do Brasil, localizada em Uberlândia. O complexo industrial impressiona pelos números: ocupa cerca de 1,3 milhão de metros quadrados e tem capacidade para produzir aproximadamente 7 bilhões de litros por ano, funcionando ininterruptamente, 24 horas por dia.

A planta mineira é considerada uma verdadeira “cidade industrial”, com ruas internas, centros de controle, estações de tratamento e áreas logísticas altamente automatizadas. O nível de produção é tão elevado que a unidade responde por uma fatia significativa da fabricação nacional da empresa, abastecendo milhões de consumidores no Brasil e também no exterior.

No local são produzidas algumas das marcas mais populares do país, como Skol, Brahma e Antarctica, além de outras bebidas. A operação é altamente tecnológica, com linhas automatizadas capazes de envasar dezenas de milhares de garrafas por hora, garantindo padrão de qualidade e eficiência em larga escala.

Outro destaque é o fato de a fábrica nunca parar. Com turnos contínuos e operação sincronizada, o complexo mantém a produção ativa durante todo o dia e a noite, sem interrupções. Esse modelo permite que a empresa domine o mercado nacional com alta capacidade produtiva, consolidando sua posição como líder absoluta no setor de bebidas no Brasil.

Estrutura gigantesca impulsiona economia e gera milhares de empregos

A grandiosidade da fábrica vai além da produção de cerveja e outras bebidas. O complexo da Ambev em Uberlândia movimenta fortemente a economia regional, gerando milhares de empregos diretos e indiretos. Desde operações industriais até logística e distribuição, a unidade se tornou um dos principais pilares econômicos da região, atraindo investimentos e fortalecendo a cadeia produtiva local.

Além disso, a estrutura conta com sistemas modernos de sustentabilidade, incluindo reaproveitamento de água e eficiência energética. Esses fatores tornam a planta não apenas uma das maiores do país, mas também uma referência em inovação industrial.