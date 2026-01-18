Localizada em solo goiano, a Nova Piratininga consolidou-se como um dos maiores expoentes da agropecuária nacional desde sua fundação, em 2010. Com uma extensão territorial que atinge a marca de 135 mil hectares, a propriedade se destaca não apenas pela magnitude de suas terras, mas também pela regularidade documental, o que a coloca em um patamar de liderança no setor. Para viabilizar a operação em uma área tão vasta, o empreendimento conta com uma rede logística interna composta por mais de 970 quilômetros de vias próprias, facilitando o escoamento e o deslocamento de equipes.

Uma estrutura urbana dentro da porteira

O diferencial da propriedade reside no fato de que ela funciona como um pequeno centro urbano autônomo. Mais de 600 moradores residem na vila interna da fazenda, que dispõe de uma rede completa de serviços. O complexo oferece desde atendimento médico e unidades educacionais até oficinas especializadas. A conectividade com outras regiões do país é garantida por um aeroporto próprio, elemento que agiliza a comunicação e o transporte de gestores e insumos. Esse investimento no capital humano e na infraestrutura social é apontado como um dos pilares para o desenvolvimento regional promovido pelo empreendimento.

Foco na pecuária de corte e seleção genética

A atividade central da Nova Piratininga é o manejo de um rebanho da raça Nelore, que atualmente soma cerca de 105 mil animais. O sucesso da produção está atrelado a um rigoroso programa de seleção genética, buscando elevar os padrões de qualidade da carne brasileira. Sob a gestão de Igor Nogueira Alves de Melo, a fazenda projeta um crescimento agressivo para os próximos cinco anos, com o objetivo de duplicar o número de cabeças de gado. Esse planejamento é sustentado por métodos modernos de criação que priorizam a eficiência produtiva em cada etapa do processo.

O futuro sustentável do agronegócio

A trajetória da fazenda busca redefinir os parâmetros da grande propriedade rural no Brasil. Ao integrar tecnologia de ponta com responsabilidade ambiental, o projeto serve de referência para o setor, demonstrando que o crescimento econômico pode caminhar junto com a preservação. Com uma visão estratégica voltada para a inovação contínua, a Nova Piratininga se prepara para enfrentar as novas demandas do mercado global, mantendo o compromisso com a sustentabilidade e o bem-estar da comunidade local. O modelo adotado reforça a posição do país como uma potência agrícola capaz de aliar produtividade e consciência ecológica.