O retorno da ariranha, considerada o maior predador aquático da América do Sul, marcou um momento histórico para a conservação ambiental na Argentina. A espécie havia desaparecido do país há mais de quatro décadas e voltou recentemente aos rios e pântanos locais após um longo trabalho de reintrodução conduzido por organizações ambientais.

A ausência do animal começou ainda na década de 1980, quando a espécie deixou de ser registrada nos ambientes naturais do país. Segundo pesquisadores, a ariranha chegou a ser considerada extinta na região desde 1986, consequência de caça, perda de habitat e mudanças ambientais ao longo dos anos.

A tentativa de trazer o predador de volta começou apenas décadas depois. Em 2017, a organização Rewilding Argentina iniciou um projeto de reintrodução no Parque Nacional Iberá, localizado na província de Corrientes. O trabalho envolveu a adaptação de animais vindos de outros países e centros de conservação, além de anos de monitoramento.

Após anos de preparação, uma família de ariranhas foi finalmente solta na reserva, simbolizando o retorno da espécie ao país depois de mais de 40 anos. Além de restaurar o equilíbrio ecológico dos ambientes aquáticos, o reaparecimento do predador também impulsionou o ecoturismo na região, atraindo visitantes interessados em observar a fauna selvagem.

Projeto de reintrodução exigiu anos de preparação e monitoramento

O retorno da Ariranha foi resultado de um longo trabalho conduzido pela Rewilding Argentina dentro do Parque Nacional Iberá. Desde o início do projeto, em 2017, especialistas passaram anos preparando o ambiente, acompanhando os animais e garantindo que as condições naturais fossem adequadas para que a espécie voltasse a viver de forma autônoma.

A reintrodução também representa um passo importante para a recuperação dos ecossistemas aquáticos da região. Como predador de topo da cadeia alimentar, a ariranha desempenha papel essencial no equilíbrio ambiental, ajudando a controlar populações de peixes e outros animais e contribuindo para a biodiversidade local.