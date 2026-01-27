À frente de um dos maiores impérios de produção de café, o empresário João Faria da Silva se consolidou como o maior produtor do item no Brasil e no mundo. Representante da terceira geração de uma família tradicional no cultivo do café, ele administra atualmente sete fazendas espalhadas por diferentes regiões do Brasil, onde estão plantados cerca de 18 milhões de pés de café arábica, com uma produção anual que chega a 180 mil sacas.

Segundo o próprio empresário, o segredo para a construção desse império foi simples: nunca retirar recursos das fazendas e reinvestir todo o lucro na aquisição de novas terras e na ampliação da produção. Hoje, as propriedades estão localizadas nas principais regiões de café do país, como no sul de Minas Gerais, o cerrado mineiro, a região da mogiana paulista e o oeste da Bahia. Em todas as áreas, a produção segue os padrões da certificação Utz Kapeh, que assegura que o café foi produzido de forma sustentável.

Produção própria e presença internacional

Um dos diferenciais do grupo liderado pelo empresário é a forma de comercialização. Em vez de vender sua produção por meio de cooperativas ou tradings internacionais, ele optou por criar a própria empresa exportadora, a Terra Forte Importação e Exportação de Café, responsável por negociar toda a produção das fazendas. A meta anunciada pelo empresário é de exportar um milhão de sacas de café em um único ano.

Para isso, a empresa apostou em ganhos de escala e tecnificação. O processo começou há cerca de 15 anos e hoje as fazendas estão quase totalmente mecanizadas. A mudança reduziu drasticamente a necessidade de mão de obra: de cerca de dois mil funcionários para 380 trabalhadores fixos e aproximadamente 300 temporários durante a colheita.

Mais recentemente, o grupo adquiriu 11 silos secadores com capacidade de 500 mil litros cada, uma tecnologia que elimina a necessidade de secagem do café em terreiros.

Compra e consumo de café

Apesar do crescimento do mercado de cafés especiais, que avança a taxas de até 10% ao ano, João Faria mantém foco no café commodity, onde o produto é negociado principalmente pelo preço, e não pela exclusividade ou origem específica. Seus principais clientes são grandes torrefadoras, como Nestlé e Sara Lee. Ainda assim, o empresário acompanha de perto as mudanças no mercado, onde os grãos especiais ganham cada vez mais espaço.