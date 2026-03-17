Motoristas de mais um estado brasileiro passaram a enfrentar aumento no preço da gasolina nos postos. Levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) mostra que os combustíveis voltaram a subir em diversas regiões do país, refletindo um movimento observado nas últimas semanas no mercado nacional.

No Rio Grande do Sul, por exemplo, o preço médio da gasolina avançou na última semana. De acordo com o levantamento da agência, o valor passou de cerca de R$ 6,23 para aproximadamente R$ 6,35 por litro no estado, indicando nova pressão no bolso dos consumidores.

O aumento também acompanha a tendência nacional registrada pela ANP. Em todo o Brasil, o preço médio da gasolina subiu cerca de 2,5% em apenas uma semana, chegando a aproximadamente R$ 6,46 por litro nos postos, segundo dados divulgados pelo órgão regulador do setor.

Especialistas apontam que a alta está ligada a fatores como a volatilidade do preço internacional do petróleo e reajustes no mercado de combustíveis. Esse cenário tem pressionado os valores praticados nas bombas e pode continuar influenciando os preços nas próximas semanas, dependendo do comportamento do mercado global.

Aumento também afeta outros combustíveis

A pesquisa semanal da ANP mostra que a gasolina não foi o único combustível a registrar alta recente. O diesel, por exemplo, teve aumento ainda mais expressivo no país, com o preço médio saltando mais de 11% em apenas uma semana nos postos brasileiros.

Esse movimento ocorre em meio a mudanças no mercado internacional de petróleo e reajustes anunciados pelas refinarias. Como consequência, os custos acabam sendo repassados gradualmente ao consumidor final, o que impacta tanto motoristas quanto setores da economia que dependem do transporte rodoviário.