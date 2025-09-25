Depois de nomes como Daniel Alves e Robinho estamparem as páginas de jornais ao pararem na prisão, o time de ex-jogadores famosos com problemas na Justiça ganhou mais um reforço nesta semana. O ex-jogador de Grêmio, Inter e Seleção Brasileira Anderson Luís de Abreu Oliveira, de 37 anos, teve prisão decretada na última terça-feira (23).

Aposentado dos gramados, Anderson entrou na mira da Justiça por falta de pagamento de pensão alimentícia. A dívida total é de R$ 1.030.214,07, de acordo com a 6ª Vara de Família de Porto Alegre. A prisão tem duração de 30 dias em regime fechado e o mandado, assinado pela juíza Sonáli de Cruz Zluhan, tem validade de dois anos.

O advogado Júlio Cezar Coitinho Jr., responsável pela defesa do ex-jogador, informou que não vai se manifestar sobre o assunto, devido ao segredo de justiça. Em setembro do ano passado, Anderson já havia tido a prisão decretada pelo mesmo motivo. Na ocasião, o valor em atraso superava R$ 300 mil.

Foi feito um acordo que previa o pagamento parcelado do montante, e o mandado foi revogado. O ex-meia jogou em clubes europeus como o Porto, de Portugal, e o Manchester United, da Inglaterra. Seu último time foi o Adana Demirspor, da Turquia, em 2021.

Outros jogadores famosos que foram parar na prisão

Ronaldinho Gaúcho e Roberto de Assis – Em março de 2020, Ronaldinho e seu irmão foram presos por entrarem no Paraguai com passaportes falsos. Ambos ficaram detidos por 171 dias antes de serem libertados com tornozeleiras eletrônicas.

Adriano Imperador – O ex-atacante brasileiro teve envolvimento com o tráfico de drogas e foi preso em 2016 por posse de armas ilegais. Em 2022, foi novamente detido por porte de drogas e armas.

Daniel Alves – O lateral-direito brasileiro foi preso em janeiro de 2023 acusado de estupro. Em março de 2024, foi libertado após decisão judicial.

Robinho – O ex-jogador brasileiro foi condenado em 2024 a nove anos de prisão por envolvimento em um caso de estupro coletivo na Itália. Atualmente, cumpre pena no presídio de Tremembé.