O presidente Luiz Inácio Lula da Silva cumpre atualmente seu terceiro mandato à frente do Palácio do Planalto, iniciado em 1º de janeiro de 2023. De acordo com a Constituição Federal, o período de governo é de quatro anos, o que significa que o mandato atual terminará após o fim deste ano. Mais especificamente, seu terceiro mandato acaba no dia 4 de janeiro de 2027. Caso seja reeleito, iniciará um novo ciclo no dia 5 de janeiro de 2027.

O terceiro mandato de Lula será ligeiramente mais extenso que os anteriores. A diferença ocorre devido a uma alteração definida pela minirreforma eleitoral de 2021, que modificou o calendário de posse de futuros governantes no Brasil.

Retorno após mais de uma década fora do poder

Após governar o Brasil entre 2003 e 2010, Lula voltou ao comando do Executivo após vencer as eleições de 2022 contra o então presidente Jair Bolsonaro. O retorno marcou um momento político singular, já que o petista assumiu o cargo mais de dez anos depois de deixar o governo. Desde o início do novo mandato, o presidente tem buscado reconstruir programas sociais, retomar o diálogo com a comunidade internacional e promover políticas voltadas à redução da desigualdade.

Limites constitucionais e futuro político

Pela legislação brasileira, um presidente pode exercer no máximo dois mandatos consecutivos, mas não há impedimento para disputar novamente o cargo após um intervalo. Como Lula não ocupou a Presidência entre 2011 e 2022, sua atual gestão é considerada o terceiro mandato, não o terceiro consecutivo.

O petista, que completará 81 anos em 2026, ainda não confirmou se pretende disputar uma nova eleição. Integrantes do Partido dos Trabalhadores afirmam que essa decisão será tomada mais adiante, de acordo com o cenário político e os resultados de sua gestão.