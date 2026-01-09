A mansão de Renato Aragão, localizada em uma das áreas mais valorizadas do Recreio dos Bandeirantes, na Zona Sudoeste do Rio de Janeiro, voltou a ganhar destaque após ser revelada uma dívida de R$ 548 mil de IPTU cobrada pela prefeitura, conforme noticiado pelo colunista Ancelmo Góis, do GLOBO.

Desde 2023, a mansão está anunciada para venda no site da Muller Imóveis RJ, com diversas imagens que mostram o interior da residência. Corretores descrevem a propriedade — avaliada em R$ 16 milhões — como “cinematográfica”.

Segundo o anúncio, a casa possui cerca de 3 mil metros quadrados de área construída, em um terreno de mais de 400 mil metros quadrados de área útil. A estrutura conta com guarita para controle de acesso de moradores e visitantes e inclui até heliponto.

A área interna da mansão se distribui em dois pavimentos. No térreo, destacam-se uma ampla sala de estar com mais de 100 metros quadrados, sala de costura, chapelaria, dois escritórios, biblioteca, sala de jantar, três lavabos, bar, adega, copa-cozinha com móveis planejados, área de serviço e quatro dependências completas.

No piso superior, a residência oferece quatro suítes, incluindo uma suíte master com closet e um amplo salão de banho equipado com banheira de hidromassagem. O terreno também conta com quadra de tênis e uma extensa área externa, que inclui piscina, churrasqueira, salão de jogos, salão de festas, campo de futebol, quadra poliesportiva, pomar e jardins com paisagismo.

De onde vem a fortuna de Renato Aragão, o eterno Didi

A fortuna de Renato Aragão, conhecido nacionalmente como Didi, tem origem em uma carreira consolidada no entretenimento brasileiro, que se estende por mais de seis décadas. Ele começou como humorista em programas de televisão nos anos 1960 e se tornou astro do “Os Trapalhões”, grupo que conquistou sucesso estrondoso na TV e no cinema.

Além da televisão, Renato expandiu sua atuação para o cinema, protagonizando dezenas de filmes, muitos deles bilionários em bilheteria, e para o teatro e shows ao vivo, aumentando ainda mais sua receita. Ele também possui investimentos e propriedades, incluindo mansões de alto padrão e negócios próprios, que contribuíram para a formação de seu patrimônio.